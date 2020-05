Nachdem er einen VW Crafter in Broistedt touchierte, flüchtete ein bis dato nicht ermittelter Autofahrer vom Ort des Geschehens. (Symbolbild)

Broistedt. In der Straße Brockenblick in Broistedt ist es zu einem Unfall gekommen. Der Verursacher konnte unerkannt fliehen. Die Polizei sucht Hinweise.

Fahrer flüchtet nach Unfall in Broistedt

In der Straße „Brockenblick“ ist ein bislang nicht ermittelter Fahrer vom Ort eines Unfalls geflohen. Am Donnerstag gegen 11.00 Uhr touchierte der Fahrer offenbar einen am Straßenrand geparkten VW Crafter und entfernte sich anschließend unerlaubt.

Der Außenspiegel auf der Fahrerseite des Crafters wurde durch den Unfall beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf schätzungsweise 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechelde unter (05302) 930490 zu melden.