Einbrecher hatten in Woltwiesche keinen Erfolg.

Einbrecher scheitern an Sporthallentür in Woltwiesche

Unbekannte haben im Zeitraum von Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 12 Uhr, versucht, eine Tür zur Sporthalle in der Fuhsestraße in Woltwiesche aufzubrechen. Sie scheiterten allerdings und gelangten laut Polizei nicht in die Halle.

Im Außenbereich der Anlage beschädigten sie mehrere Außenleuchten und einen Bewegungsmelder.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf 1000 Euro.