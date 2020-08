Ein Blitz hat Montagmittag vermutlich im Neubaugebiet in Broistedt eingeschlagen

Broistedt. Im Neubaugebiet ist am Montagmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Eigentümer des Einfamilienhauses blieben unverletzt.

Wohl Blitzeinschlag: Dachstuhl brennt in Broistedt

Vermutlich nach einem Blitzeinschlag ist Montagmittag im Broistedter Neubaugebiet der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand geraten. Gegen 12.38 Uhr ging der Alarm bei der Ortswehr Broistedt ein, die mit ihren Kameraden aus Barbecke ausrückte. Die Ortsfeuerwehr Lengede wurde nachalarmiert, die Drehleitergruppe aus Salzgitter angefordert, berichtet Broistedts stellvertretender Ortsbrandmeister Nico Leiser, der den Einsatz leitete.

Starke Rauchentwicklung im Pappelkamp

Vor Ort im Pappelkamp fanden die Brandbekämpfer eine starke Rauchentwicklung und offene Flammen im Dach vor. Das Feuer war nach Angaben von Leiser schnell gelöscht. Über die Drehleiter sei anschließend das Dach geöffnet worden, um an die verbleibenden Glutnester in dem Spitzboden heranzukommen.

Die Familie war gerade erst eingezogen

Die Familie, die erst vor wenigen Tagen in das Haus eingezogen war, konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen. Mit großer Wahrscheinlichkeit habe ein Blitzeinschlag das Feuer verursacht, sagte Peines Polizeisprecherin Stephanie Schmidt auf Anfrage. Die Polizei ermittelt. Am Gebäude entstand nach erster Schätzung ein Schaden von etwa 20.000 Euro.

rit