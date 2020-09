Wie erwartet – SPD setzt in Lengede die neue „Strabs“ durch

Gucken die Anlieger (weiter) in die Röhre oder geht es runter mit den Beiträgen, die sie für Sanierungen der Straßen vor ihrer Haustür aufbringen müssen? Die neue Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) war das Thema während der Sitzung des Lengeder Gemeinderates am Dienstagabend in der Grundschule Lengede. Das Foto zeigt die Baustelle im Oberger Weg in Klein Lafferde im März.