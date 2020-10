Einbrecher steigen in Lengede in ein Haus ein.

Einbrecher steigen in Wohnhaus in Lengede ein

Unbekannte Täter sind am Sonntag in der Zeit zwischen 16.15 und 23.20 Uhr in ein Einfamilienhaus im Woltwiescher Weg in Lengede eingestiegen.

Täter stehlen Uhren

Über eine Terrassentür gelangten die Einbrecher in das Wohnhaus. Sie durchsuchten die Räume und stahlen mehrere Uhren.

Einbrecher flüchten

Anschließend flüchteten sie unerkannt. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden, teilt die Polizei mit.

red