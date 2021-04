Unfall bei Barbecke – Fahrer erlag seinen Verletzungen

Lengede. In einer Linkskurve war das Auto am Ostermontag von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Morgen des Ostermontags auf der Landstraße 475 zwischen Barbecke und Lengede waren zwei Menschen verletzt worden.

Ein 53-jähriger Autofahrer, der – wie berichtet – am Ostermontag, 5. April, gegen 10.05 Uhr auf der Landesstraße 475 von Barbecke in Richtung Broistedt verunglückt ist, ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Beide Insassen kamen schwerst verletzt in Krankenhäuser

In einer Linkskurve war das Auto am Ostermontag von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die beiden Insassen, der Mann (53) und eine Frau (56) aus Söhlde, wurden dabei schwerst verletzt. Mögliche Unfallgründe waren laut Polizei überhöhtes Tempo, Glätte und aufgezogene Sommerreifen. Die Verletzten kamen in verschiedene Kliniken nach Hildesheim und Braunschweig.

red