Broistedt. Eine Brandmeldeanlage löst am Montagmorgen aus. Es war aber nur ein Fehlalarm.

Bei Amazon in Broistedt löste am Montag eine Brandmeldeanlage aus. Es war ein Fehlalarm. Die Feuerwehr war dennoch vor Ort.

Einsatz der Feuerwehr bei Amazon in Broistedt

Bei den Online-Versandhändlern brennt in Zeiten von Corona die Hütte. Wegen der Schließung von Geschäften im Lockdown bestellen sehr viele Menschen online. Am Montagmorgen gab es aber einen echten Feuerwehreinsatz im Amazon-Verteilzentrum in Broistedt.

„Es war ein Fehlalarm“, klärt Lengedes Gemeindebrandmeister Martin Kröhl auf Nachfrage unserer Zeitung auf. Eine automatische Brandmeldeanlage habe den Alarm ausgelöst.

Dieser landet dann sofort bei der für den Landkreis Peine zuständigen Leitstelle in Braunschweig. Die schickt die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehren los. „In der Regel sind das dann drei Löschgruppen, zwei Ortwehren von uns, mit mehreren Fahrzeugen“, erläutert Martin Kröhl.

Fehlalarme kommen immer wieder mal vor, manchmal auch ohne erkennbaren Grund. Die Anlagen werden in der Regel überprüft, nachdem sie eine Alarm ausgelöst haben. Ein „Fehlalarm“ kann aber auch beispielsweise durch einen heimlich auf der Toilette rauchenden Mitarbeiter ausgelöst werden. Der Grund für den Alarm bei Amazon ist bisher nicht bekannt.

arg