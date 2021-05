Gemeinde Lengede legt Rose am Stolperstein nieder

Klein Lafferde. Der Stolperstein für Otto Flügel erinnert auch an die Euthanasie-Opfer. Flügel starb vor 80 Jahren in Pirna-Sonnenstein.

Ein Stolperstein am früheren Wohnort in Klein Lafferde soll nicht nur an das Schicksal von Otto Flügel erinnern, sondern auch stellvertretend für viele unbekannte Opfer der Krankenmorde in unserer Region stehen. Das erläutert die Gemeinde Lengede. „Die Vernichtungspolitik des NS-Regimes, die sogenannte T-4 Aktion, bedeutete Mord an kranken und behinderten Menschen.“

Radikalisierung war zu erkennen

Obwohl es Ablehnung von kirchlicher Seite und Kliniken gegeben habe, sei eine Radikalisierung von staatlichen Behörden und Parteistellen zu erkennen gewesen, so die Gemeinde weiter. „Die ‘Verbrechen’ der Euthanasie-Opfer waren, dass sie krank waren, so auch Otto Flügel.“ Er sei vor 80 Jahren in Pirna-Sonnenstein ermordet worden, nun legte die Gemeinde am Stolperstein eine Rose nieder.

Ins Bewusstsein holen

Bürgermeisterin Maren Wegener: „Wir wollen die Erinnerung an die Euthanasieverbrechen wachhalten und die staatlich organisierten Morde in das Bewusstsein der Menschen zurückholen, damit sich so etwas nicht wiederholt.“

red