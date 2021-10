Am Freitag gab es den "Tag der offenen Tür" bei der Musikgruppe Rot-Weiß Lengede im Vereinsheim am Schachtweg in Lengede. Ekkehard Prepens, Lehrer für Gitarren und Ukulele, gab Sarah Wilkens (8) und ihrer Mutter Maren Wilkens eine Schnupperstunde.