Netto eröffnet Filiale in Lengede nach Modernisierung wieder

Lengede. Verkaufsstart ist am 19. Oktober. Auch Sanders Backstube ist in dem Discounter vertreten.

Ein Beispielfoto: So soll es nach dem Umbau innen auch in Lengede aussehen.

In Lengede eröffnet Netto am Dienstag, 19. Oktober, seine modernisierte Filiale im Vallstedter Weg 95 a wieder. Auf einer Verkaufsfläche von 900 Quadratmetern gibt es künftig mehr als 5000 Artikel, darunter mehr als 400 ökologisch zertifizierte Bioprodukte, teilt das Unternehmen mit. In einem Bake-Off-Regal gebe es täglich frisch gebackene Backwaren; weiterhin ist ein großer Mehrwegbereich vorgesehen. In der Vorkassenzone eröffnet Sanders Backstube. An Kassen und Pfandautomaten sollen zudem soziale Projekte unterstützt werden. Vor dem Supermarkt gibt es 48 Parkplätze.

Kooperation mit WWF

Neben dem Bio-Sortiment tragen mehr als 340 Netto-Eigenmarkenprodukte das Panda-Logo der Naturschutzorganisation WWF. An ihm erkennen Kundinnen und Kunden die nachhaltigeren Alternativen im Regal, heißt es. Netto und WWF wollten Verbraucher motivieren, sich für nachhaltiger erzeugte Produkte zu entscheiden. Mit dem WWF-Panda kennzeichnet das Unternehmen deshalb die Eigenmarken-Produkte, die anerkannte Standards (EU-Biosiegel, MSC, FSC oder Blauer Engel) erfüllen und entsprechend durch unabhängige Prüforganisationen zertifiziert sind. Bei Bio-Bio-Produkten prüfe der WWF zusätzlich die regionale Wasser- und länderspezifische Sozialsituation.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de