Hohenhameln: Senior fährt trotz mehrerer Unfälle immer weiter

Ein 72-jähriger Autofahrer hat am Montag in Hohenhameln gleich mehrere Unfälle verursacht, berichtete die Polizei. Demzufolge kam der Mann zunächst von der Clauener Straße nach rechts ab und beschädigte dort ein geparktes Auto. Anstatt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte er seine Fahrt unbeirrt fort.

Im weiteren Verlauf der Ortsdurchfahrt von Hohenhameln fuhr der Mann dann auf der Gegenfahrspur an einer Verkehrsinsel vorbei und kollidierte wenig später mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Dessen 36-jähriger Fahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An seinem Opel entstand so erheblicher Sachschaden, dass der Wagen nicht mehr fahrtauglich war.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Polizeimeldungen

Unfallverursacher fährt weg – und kommt kurz darauf wieder vorbei

Dennoch entfernte sich der Unfallverursacher nach kurzem Kontakt auch von dieser Unfallstelle. Noch während der Opel-Fahrer und Zeugen sich an der Unfallstelle aufhielten, fuhr der Verursacher in entgegengesetzter Fahrtrichtung an ihnen vorbei, wiederum ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Polizeibeamte der Polizei Ilsede konnten den Verursacher durch Hinweise von Zeugen und dem Unfallbeteiligten kurz darauf ermitteln und an seiner Wohnanschrift antreffen.

Sachschaden von rund 18.000 Euro – Führerschein ist weg

Die Ermittlungen zu der Unfallursache dauern noch an. Der Verursacher stand allerdings weder unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen, noch unter Medikamentenbeeinflussung.

An den beschädigten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 18.000 Euro. Der Führerschein des Verursachers wurde sichergestellt, die Benutzung von Kraftfahrzeugen wurde bis auf weiteres untersagt. red

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de