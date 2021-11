Straßensperrung zwischen Broistedt und Vallstedt

An der Brücke über das Gleis auf der L 475 zwischen Broistedt und Vallstedt stehen Bauarbeiten und eine Straßensperrung an (im Bild die Brücken-Baustelle im Jahr 2012).

Die nächste Straße im Kreis Peine wird demnächst nur eingeschränkt befahrbar sein. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel kündigt in der Zeit vom 2. bis voraussichtlich 12. November Bauarbeiten an der Brücke auf der L 475 zwischen Broistedt und Vallstedt an.

Als Grund werden „Instandsetzungsarbeiten an der Brücke über das Bahngleis“ genannt. Die Landesstraße wird in dieser Zeit halbseitig gesperrt.

Die Gesamtkosten der Baumaßnahmen belaufen sich auf rund 96.000 Euro und werden vom Land Niedersachsen getragen. Witterungsbedingte Verzögerungen seien grundsätzlich möglich. Die Landesbehörde bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis.

arg

