Gruppe schlägt 18-Jährigen in Lengeder Supermarkt blutig

Lengede. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall im Rewe-Supermarkt am Montagabend in Lengede.

Ein 18-Jähriger ist am Montag gegen 20.10 Uhr im Rewe-Markt in der Straße Am Kreisel in Lengede angegriffen und am Kopf verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei soll es im Verlauf einer Auseinandersetzung zu der gefährlichen Körperverletzung gekommen sein. Während der Sachverhaltsaufnahme erschienen immer mehr Jugendliche beziehungsweise Heranwachsende am Tatort.

Opfer kam im Supermarkt zu Fall

Nach ersten Zeugenaussagen soll das Opfer im Supermarkt zu Fall gekommen sein. Eine kleinere Gruppe Jugendlicher/Heranwachsender habe dies offensichtlich gesehen und sich über den 18-Jährigen lustig gemacht. Ein junger Mann aus dieser Gruppe habe das Opfer angerempelt und ein weiterer soll dem Opfer mit einem Schlagwerkzeug ins Gesicht geschlagen haben. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass einer der Täter ein Messer gehabt habe, so die Polizei.

Täter mit SUV flüchtig

Nach der Tat soll sich die „Tätergruppe“ mit einem schwarzen Mercedes-Geländewagen mit vermutlich Hildesheimer Kennzeichen vom Tatort entfernt haben.

Einer der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 18 Jahre alt, kurzes goldblondes Haar, schlanke Figur, auffällig waren eine Goldkette und eine Brille. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder dem Fahrzeug machen können: (05344) 915670.

red

