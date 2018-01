Weihnachtliche Musik beim Epiphaniaskonzert

Bodenstedt Beim Epiphaniaskonzert am Samstag, 6. Januar, um 17 Uhr in Bodenstedt wird im Gottesdienst noch einmal weihnachtliche Musik erklingen. Das Celloensemble um Elena Schrader musiziert, zudem wird das Gesangsduo Benja und Birte Taake zu hören sein. Die Musik steht in diesem Gottesdienst im Vordergrund,...