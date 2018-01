Von Wahle auf den Gipfel des Kilimandscharo

Der Seesack ist gepackt, Impfungen sind erledigt, die Kondition stimmt. Uwe Flamm aus Wahle startet an diesem Samstag zum bislang größten Abenteuer seines Lebens. Der 57-Jährige will den Kilimandscharo, den höchsten Berg Afrikas, bezwingen. Von Hannover geht es mit dem Flieger über den Zwischenstopp Istanbul zum Kilimandscharo-Airport und weiter in den Bergort Moshi, südlich des Kilimandscharo gelegen. ...