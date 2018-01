„Kundenzahlen stagnieren seit fünf Jahren“

Das Schild in Vechelde vor dem Gebäude in der Kolpingstraße 4 weist noch auf die Diakoniestation Braunschweig hin – doch es ist nicht mehr aktuell: Denn die Diakonie hat ihre Filiale in Vechelde inzwischen geschlossen, sich somit also komplett aus der Peiner Ostkreisgemeinde zurückgezogen. ...