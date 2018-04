Vechelde Das war vermutlich ein schlechter Scherz von bislang Unbekannten – sie stellten in der Nacht zu Dienstag eine Altpapiertonne auf die Fahrbahn der Köchinger Straße in Vechelde, und am frühen Morgen kurz vor 5 Uhr kollidierte eine 56 Jahre alte Autofahrerin aus Lengede mit der Tonne. Die Frau wurde nach Angaben der Peiner Polizei leicht verletzt. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Anmeldung Noch nicht bei der Helmstedter Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder