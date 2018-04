Jugendtheatergruppe taucht ins Mittelalter ein

Die Mitglieder der Kinder- und Jugendtheatergruppe sind als Entdecker und Forscher aus dem Mittelalter in die neue Saison gestartet. „Im Landesmuseum in Braunschweig tauchten sie ein in die Welt des Mittelalters, druckten ihre eigenen Texte, schrieben mit Federn, ritten auf Pferden, verkleideten...