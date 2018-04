„Wir brauchen bessere Busanbindungen“

Was macht die Ortschaften in der Gemeinde Vechelde lebenswert? Was lässt sich noch verbessern? In einer neuen Serie unserer Zeitung befragt Mitarbeiter Torben Ritzinger in loser Folge die Ortsbürgermeister – diesmal Benno Schünemann (SPD), Ortsbürgermeister in Bodenstedt, Liedingen, Köchingen. ...