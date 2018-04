Action-Szenen in Filmen oft unrealistisch

Geahnt haben wir es ja schon längst: So manch eine Action-Szene in Kino- und Fernsehfilmen sieht zwar spektakulär aus, hat aber mit der Wirklichkeit nichts zu tun, ist also völlig unrealistisch. Nun gibt es dafür auch handfeste Beweise, den Naturwissenschaften sei Dank – das hat Professor Stephan...