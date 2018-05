Kinder- und Jugendsporttag

Vechelde Im Jubiläumsjahr des MTV Vechelde (125 Jahre) steht die nächste große Veranstaltung bevor: Am Samstag, 2. Juni, steht alles unter dem Motto Sport, Spaß und Bewegung. Ab 12 Uhr kann in den Sporthallen 1 und 2 und auf dem Sportplatz in Vechelde ein großes Sportangebot ausprobiert werden. Das teilte...