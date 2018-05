Trecker schreiben Geschichte

Die Einrichtung „ZeitRäume“ in Bodenstedt ist immer für eine Überraschung gut. So hatten sich die Vorstandmitglieder mit dem Vorsitzenden Christoph Mayer Gedanken gemacht, mal wieder etwas Neues den Besuchern zu bieten. Am Pfingstmontag lud man ein zu einem historischen Treckertreffen auf dem Hof – und zwar alles Trecker aus Bodenstedt. Als Gast war ein Traktor aus Vallstedt angereist. In Bodenstedt gibt es heute noch 15 Trecker. ...