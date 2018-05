Vechelde Ein Personenwagen vom Typ Audi A 6 ist in der Nacht zu Dienstag kurz vor drei Uhr früh in Vechelde auf der Straße „Zur Meesche“ in Brand geraten. Der Brand konnte von der Freiwilligen Feuerwehr zwar schnell unter Kontrolle gebracht werden, das Auto brannte jedoch vollkommen aus. Ebenso wurde die Straßenpflasterung beschädigt. Das meldete die Polizei am Mittwoch. Der Schaden wird mit 40 000 Euro angegeben. Zur Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor.

