Vechelder Politik berät über mehr Kita-Gruppen

Vechelde . Mit der Kindergartenbedarfsplanung (Anbau an die Kindertagesstätte/Kita in Wierthe/Bau einer Kita in Denstorf) und der Arbeit in gemeindlichen Kindertagesstätten befasst sich der Vechelder Jugend-, Kultur- und Sportausschuss am Montag, 18. Juni, ab 17 Uhr in der Kita in Wahle, Vechelader Weg 2.