Pädagogische Arbeit und integrative Betreuung in Vechelde

Die Kindertagesstätten (Kitas) in der Gemeinde Vechelde laden zu einem „(Nachmit)tag der offenen Tür“ am Freitag, 23. November, ein. Interessierte haben die Möglichkeit, die Einrichtungen zwischen 15 Uhr und 17 Uhr zu besichtigen, Fragen zum Alltag in der Kindertagesstätte zu stellen und sich einen Eindruck von der pädagogischen Arbeit in der Einrichtung zu machen. Folgende Kitas nehmen am „Tag der offenen Tür“ teil:



• Kita Köchinger Straße, Köchinger Straße 10 A, Vechelde, Betreuungsart: Kindergarten und Krippe (auch integrativ),

(05302) 24 22

;



• Kita Bullerbü, Kiefernweg 10 A, Vechelde, Betreuungsart: Kindergarten und Krippe,



(05302)20 57

;



• Kita Niemodlinstraße I, Niemodlinstraße 11, Vechelde, Betreuungsart: Krippe,

(05302) 9 30 84 38

;



• Kita Niemodlinstraße II, Niemodlinstraße 1 A, Vechelde, Betreungsart: Kindergarten,



(05302) 8 03 12 80

;



• Kita Wahle, Vechelader Weg 2, Wahle, Betreuungsart: Kindergarten (auch integrativ) mit Krippe,

(05302) 9 17 31 86

;



• Kita Wedtlenstedt, Ackerweg 3, Wedtlenstedt, Betreuungsart: Kindergarten und Krippe,

(05302) 93 04 01

;



• Kita Arche Noah,Breslauer Straße 22, Vechelde, Kindergarten und Krippe,

(05302) 21 10

, nur zwischen 14.30 bis 16.30 Uhr zu besichtigen.



In den Kindergärten werden Kinder ab dem dritten Lebensjahr bis zur Einschulung betreut. In den Krippen ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zum vollendeten dritten Lebensjahr. Die integrative Betreuung umfasst eine besondere Förderung bei festgestelltem heilpädagogischen Förderbedarf, heißt es in einem Bericht der Gemeinde.

Der nächste „(Nachmit)tag der offenen Tür“ findet im kommenden Jahr am 22. März statt. Eine Anmeldung der Kinder kann am „(Nachmit)tag der offenen Tür“ nicht entgegen genommen werden. Eltern können dies unter der Internetadresse www.webkita.de/vechelde tun oder online unter der Rubrik „Familienservice“ auf der Homepage der Gemeinde Vechelde www.vechelde.de eine Interessenbekundung für bis zu drei Wunscheinrichtungen abzugeben.

Die Platzvergabe für alle Betreuungsplätze in der Gemeinde Vechelde (kirchliche und kommunale Kitas) erfolgt von der Gemeinde Vechelde. Für Rückfragen stehen die Mitarbeiterinnen des Familienservicebüros der Gemeinde stehen zur Verfügung: Grete Hannig, 05302/802-234 oder hannig@vechelde.de und Janina Eimecke, 05302/802-250 oder eimecke@vechelde.de sowie Karen Sudan, 05302/802-233 oder sudan@vechelde.de.