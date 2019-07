Sonnenberger Verein Gandur empfängt Islandpferde-Stafette

Viele Kameras und Handys wurden gezückt, um diesen besonderen und auch besonders-schönen Anblick festzuhalten: Auf dem Weg zur Weltmeisterschaft (WM) der Islandpferde in Berlin machte am Montag eine Stafette Islandpferde-Reiter auf dem Islandpferde-Gestüt Sunnebarge in Sonnenberg Station. In mehreren Etappen geht es auf dem Wanderritt von Oirschot in Holland – dort fand die WM 2017 statt – zum im Pferdesportpark Berlin-Karlshorst....