Gemeinde Vechelde investiert auch dieses Jahr Millionen Euro

Baufirmen haben in der Gemeinde traditionsgemäß Hochkonjunktur – und das ganzjährig: Wohngebiete und Straßen, Kindertagesstätten (Kitas) und Rettungswache sowie Platzgestaltungen – sage und schreibe 15,4 Millionen Euro investiert die Gemeinde in diesem Jahr. „mehr als je zuvor“, setzt Bürgermeister Ralf Werner nicht ohne Stolz hinzu. Für die Land-Gemeinden im Kreisgebiet ist das der Topp-Wert.

Die Sommerferien – sie sind naturgemäß die Zeit der Sanierungsarbeiten an Schulen. Doch die Investitionen für die Grundschulen – Träger ist die Gemeinde – halten sich in diesem Jahr vergleichsweise in Grenzen:

• Grundschule Vechelde: 30.000 Euro für Akustikdecke, Fensteraustausch und Fußbodenarbeiten.

• Grundschule Vallstedt: 15.000 Euro für Netzwerkarbeiten, Fluchtwege und so weiter; mehr als 120.000 Euro für Fensteraustausch/Brandschutz; zudem Befestigung des Grundschulvorplatzes.

Ganz andere Dimensionen erreichen die Ausgaben der Gemeinde für Kitas:

• In der Endphase befindet sich der Bau der (kommunalen) Kita Wahle II im Neubaugebiet „In den Kühläckern“ am Ostrand von Wahle – an der Verlängerung des Vechelader Wegs gelegen (Kosten: 3,5 Millionen Euro). Die Inbetriebnahme sieht die Gemeinde für Oktober vor. Geplant sind drei Kindergartengruppen (insgesamt 75 Plätze) und zwei Krippengruppen (insgesamt 30 Plätze).

• In Kürze beginnt die Gemeinde mit dem Anbau an die (kirchliche) Kita in Wierthe (Kosten: 1,6 Millionen Euro): Zu der Kita mit derzeit zwei Kindergartengruppen und einer Krippengruppe kommen je eine Kindergarten- und Krippengruppe hinzu – die Inbetriebnahme ist für nächste Jahr vorgesehen. Diese beiden Kita-Vorhaben in Wahle und Wierthe gewinnen an Bedeutung angesichts der Kritik von Eltern an der Kita-Platzvergabe. Bereits in Betrieb ist die Krippe (drei Gruppen) an der Hildesheimer Straße in Vechelde (nahe Bahnhof)

Eine siebenstellige Summe lässt sich die Gemeinde die Wohnbaugebiete kosten – angesichts der anhaltend hohen Nachfrage an Bauplätzen eine lohnende Investition:

• für die Erschließung 310.000 Euro für das Baugebiet an der Otto-Lages-Straße (Wierthe) und 145.000 Euro für das Baugebiet „Am Lindenberg“ (Sonnenberg) – diese Arbeiten beginnen in Kürze.

• Im Bau ist der Erschließungsendausbau für das Wohngebiet „Am Windmühlenberg“ in Vechelde (Kosten: 245.000 Euro); abgeschlossen ist der Endausbau für „Bettmar-Südwest“ (Kosten: 220.000 Euro) und „Zum Denstorfer Holz II“ (Kosten: 210.000 Euro).

• Ausgebaut wird zurzeit die Danziger Straße (Vechelde) für 290.000 Euro (mit Gemeindemitteln und Anliegerbeiträgen); in Kürze beginnt der Ausbau der Weststraße (Vechelde) für 215.000 Euro: Die Straßenausbaubeiträge/Anliegerbeiträge für die Weststraße werden entsprechend der Vorgabe festgelegt, die der Gemeinderat in der zweiten Jahreshälfte beschließt.

Hinter dem Feuerwehrhaus in Vechelde baut die Gemeinde zurzeit die Rettungswache für 1,2 Millionen Euro: Fertigstellung soll im Mai 2020 sein: Ab dann wird der Arbeitersamariterbund (ASB) den Neubau nutzen. In der Böttcherkuhle in Vechelde laufen derzeit die Arbeiten am Jugendplatz (Kosten: 380.000 Euro). In Kürze beginnt die Umgestaltung des Dorfplatzes in Wahle (Bereich Dorfgemeinschaftshaus/Schulstraße) für 140.000 Euro.