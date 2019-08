Umgestaltung des Vechelder Einkaufszentrums startet

Nun ist es amtlich: Anfang des kommenden Jahres will die „Beermann Immobilienverwaltung“ mit Sitz Bad Salzuflen als Eigentümerin des Vechelder Einkaufszentrums mit dem Abriss des Rewe- Getränkemarkts beginnen – damit startet die komplette Umgestaltung des Einkaufszentrums zwischen Peiner Straße und Bodelschwinghstraße.

„Ein solcher Gebäudeabbruch lässt sich witterungsunabhängig vornehmen“, stellt Beermann-Geschäftsführer Klaus Dieter Fockel fest – somit könnte es schon sehr bald im nächsten Jahr damit losgehen, möglicherweise bereits im Januar. Wobei nicht nur der Rewe-Getränkemarkt, sondern auch alle davor gelagerten Gebäude dem Erdboden gleichgemacht wird. Für den Neubau in dem Bereich, in den Geschäfte wie „Ernstings family“, die Apotheke und der Tierbedarfsmarkt „Fressnapf“ aus dem Einkaufszentrum umziehen werden, muss es hingegen frostfrei sein – Baugebinn könnte also erst im April/Mai des kommenden Jahres sein. Möglichst bis zum Beginn des Weihnachtsgeschäfts 2020 – also spätestens im November des nächsten Jahres – soll das neue Domizil stehen. „In jedem Fall gibt es für diese Geschäfte einen nahtlosen Übergang“, sichert Fockel zu. Will heißen: Bevor der zweite Bauabschnitt mit dem Abriss des Rewe-Hauptmarkts mitsamt dem heutigen „Ernstings family“, Apotheke und Tierbedarfsmarkt „Fressnapf“ startet, werden die drei letztgenannten Geschäfte in den Neubau gezogen sein.

Dieser zweite Bauabschnitt ist ohnehin der dickere Brocken: Fockel zufolge soll der Abbruch des Rewe-Hauptmarkt mitsamt heutigem „Ernstings family“, Apotheke und Tierbedarfsmarkt „Fressnapf“ Anfang 2021 beginnen – ebenfalls eventuell schon im Januar. Auf dieser Fläche entsteht im übernächsten Jahr der neue Rewe-Markt (Hauptmarkt und Getränkemarkt) unter einem Dach (Baugebinn April/Mai). Die Eröffnung soll im Optimalfall auch vor dem Weihnachtsgeschäft erfolgen, also im November 2021.

Dass sich die Umgestaltung des Einkaufszentrums verzögert hat, liegt für Fockel „in der Natur der Sache“: „Es gibt viele Vertragspartner, es waren also viele Verhandlungen erforderlich, wir mussten viele Punkte und Details absprechen.“ Aber auch mit dem Energieversorger wegen der Leitungen und mit der Gemeinde waren Gespräche erforderlich. Das Ergebnis sei, dass „kein Stein im Einkaufszentrum auf seinem alten Standort bleibt“. Die Investitionssumme beläuft sich dem Geschäftsführer zufolge auf einen „niedrigen zweistelligen Millionenbetrag“.

Während der Abrisszeit und des Neubaus des Rewe-Hauptmarkts und des Rewe-Getränkemarkts bietet dieser Supermarktkonzern einen Zeltverkauf an – und zwar auf einem gemeindeeigenen Grundstück in Vechelde an der Niemodlinstraße/Verlängerung Am Mühlenberg (nördlich Fitnessstudio Garry van den Beek/Physiotherapiepraxis Saskia van de Beek).

Unterdessen beklagt sich eine Vechelderin über den örtlichen Rewe: Lieferungen, die noch nicht in die Regale verpackt worden seien, stapelten sich in Kartons in den Gängen, so dass man mit einem Einkaufswagen nicht mehr durch die Gänge komme. Des weiteren seien die Leergutstationen „ständig außer Betrieb“, so dass sich speziell freitags und samstags Schlangen bis auf die Straße bilden und die Kunden zunehmend verärgert seien. „In dem Vechelder Rewe-Markt lief es in der vergangenen Zeit tatsächlich – sehr zu unserem Bedauern – nicht rund“, räumt Rewe-Sprecherin Daniela Beckmann ein: „Es sind zeitgleich beide Leergutautomaten ausgefallen, und die Beschaffung der Ersatzteile aus Italien hat länger gedauert als gehofft.“ Da Rewe in dieser Zeit aber weiterhin das Leergut manuell angenommen habe, wirke die Gesamtsituation sicher nicht optimal. „Zudem war Urlaubszeit, so dass an der einen oder anderen Stelle ein Engpass entstanden ist“, bittet Daniela Beckmann um Verständnis.