Auf der Ortsdurchfahrt von Wahle – vor dem Ortsausgang in Richtung Fürstenau – will der Landkreis Peine mit einer Seitenradarmessung die gefahrenen Geschwindigkeiten feststellen.

Wahle. Die Anliegerin Claudia Meyerding spricht von Raserei auf der Ortsdurchfahrt in Wahle am Ortsausgang in Richtung Fürstenau.

Kreis will Tempokontrollen am Wahler Ortsausgang prüfen

Sie wohnt an der Ortsdurchfahrt (Fürstenauer Straße) in Wahle – und zwar am Ortsausgang in Richtung Fürstenau. Mit Schrecken beobachtet Claudia Meyerding, wie auf dieser Kreisstraße gerast werde. „Noch im Wahle – also vor dem Ortsausgangsschild – geben die Autofahrer Gas“, stellt die besorgte Mutter fest – und spricht von einer Unart, unter der die Anlieger schon seit Jahren zu leiden hätten.

Normalerweise müsste jeder Autofahrer wissen, dass innerorts Tempo 50 gilt. „Ab dem Bültenweg ist die Kreisstraße in Wahle in Richtung Fürstenau aber eine lange Gerade, die zum Rasen verführt“, stellt Claudia Meyerding verärgert fest. Zumal in dem Bereich an der Ortsdurchfahrt „auch Kinder wohnen, die die Straße überqueren, um Freunde zu treffen“.

Unverständlich ist es für die 50-Jährige, dass der Landkreis nicht dort an der Ortsausfahrt in Richtung Fürstenau blitze, sondern in der Ortsmitte von Wahle. Von denjenigen, die dort blitzen, habe sie die Aussage, dass „Autofahrer teilweise mit 80 Stundenkilometern auf der Ortsdurchfahrt in Wahle nach Fürstenau unterwegs sind“. Sollte Platzmangel für die Blitzgeräte der Grund sein, „biete ich gerne meinen Hof an, damit an unserer Ortsausfahrt geblitzt werden kann“, verspricht Claudia Meyerding – für die Mitarbeiter gebe es dann „auch einen Kaffee“.

Nebenbei: In umgekehrte Richtung – von Fürstenau kommend – werde an dem Wahler Ortseingang kaum zu schnell gefahren. „Die parkenden Autos dort an der Ortsdurchfahrt dienen als Verkehrsberuhigung“, ist Claudia Meyerding überzeugt.

Landkreissprecher Fabian Laaß erklärt, für das Blitzen in Wahle am Ortsausgang in Richtung Fürstenau müssten „technische und rechtliche Voraussetzungen“ erfüllt sein: „Dazu zählen eine Zustimmung der Polizei sowie eine Begründung, die einer gerichtlichen Begutachtung Stand hält.“ Allein die Aussage, dass dort zu schnell gefahren werde, reiche nicht aus. Erfahrungsgemäß würden Verfahren mit dieser Begründung vor Gericht eingestellt. „Im Vorfeld ist eine Seitenradarmessung notwendig, um die Geschwindigkeit zu ermitteln“, sagt Laaß: „Wir werden diese Messung in den kommenden Wochen in Wahle – Ortsausgang in Richtung Fürstenau – veranlassen.“