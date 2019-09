Vechelde im Jahr 2040 – zurzeit geht es um Neubaugebiete

Die Gemeinde Vechelde im Jahr 2040 – in zwei Zukunftswerkstätten hat die Bevölkerung über ihre Vorstellungen zu ihrer Heimatgemeinde in 21 Jahren diskutiert, ein Hannoveraner Planungsbüro hat ein Konzept mit den Wünschen und Forderungen entworfen. Doch was passiert mit diesem „Leitbild Gemeinde Vechelde 2040“ – landet es im Papierkorb? „Mitnichten“, antwortet Vecheldes Bürgermeister Ralf Werner. Entsprechend dem Beschluss des Gemeinderats werde vielmehr gerade der wichtigste und wohl auch brisanteste Punkt aus dem Konzept bearbeitet: „Siedlungsentwicklung und Wohnen.“

In der Vergangenheit hat die Gemeinde – angesichts der großen Nachfrage – viele Wohnbaugebiete ausgewiesen, aber auch Gewerbeflächen. Allerdings kommen in dem vom Planungsbüro vorgelegten Konzept zu diesem Thema auch andere Wünsche der Bevölkerung zur Geltung: „Die Neubaugebiete fügen sich in das Ortsbild ein und versorgen sich weitgehend mit erneuerbarer Energie. Die Ortsbilder sind vielfältig, und die Ortskerne haben ihren dörflichen Charakter mit ihren identitätsstiftenden Höfen und Fachwerkhäusern erhalten. Die Bevölkerung ist moderat gewachsen.“

Vorgestellt hat die Rathausverwaltung dazu zusammen mit ihrem Braunschweiger Planungsbüro den „Bauflächenentwicklungsplan 2030“: Demnach wären in praktisch allen Ortschaften der Gemeinde weitere Wohnbauplätze in den nächsten elf Jahren denkbar. Nach der Vorstellung im Umwelt- und Planungsausschuss wird dieses Papier nun in den Ortsräten beraten – bis Jahresende soll der Gemeinderat entscheiden. Spannende Diskussionen sind zu erwarten, nachdem in der Vergangenheit Grüne und teilweise auch die CDU Kritik an den aus ihrer Sicht mancherorts zu üppigen Neubaugebieten geäußert haben. Bei der Diskussion über das „Leitbild Gemeinde Vechelde 2040“ beziehungsweise über den „Bauflächenentwicklungsplan 2030“ wünscht sich der Gemeinderat ausdrücklich die Beteiligung der Bevölkerung – so sind die Sitzungen der Ortsräte auch öffentlich.

Weitere Punkte aus dem „Leitbild Gemeinde Vechelde 2040“:

• Freizeit, Kultur, Bildung und Soziales – der Wunsch für 2040 (Auszug): „Für Kinder und Jugendliche gibt es flexible und abwechslungsreiche Freizeit- und Kulturangebote, unter anderem ein gut ausgestattetes Jugendzentrum und Jugendräume in den einzelnen Ortsteilen. Für ältere Menschen und das generationenübergreifende Miteinander sind spezielle Orte und Räume eingerichtet.“

• Wirtschaft und Versorgung – der Wunsch für 2040 (Auszug): „Im Wettbewerb der Kommunen hat sich die Gemeinde erfolgreich als starker Wirtschafts- und Einkaufsstandort positioniert. Die Gewerbegebiete sind mit zukunftsweisenden und vielfältigen Unternehmen besetzt, die attraktive Arbeits- und Ausbildungsplätzebieten. Die Einkaufsstraße und das Einkaufszentrum funktionieren gut nebeneinander; die Einkaufsstraße hat ihren Flair mit individuellen und unverwechselbaren Läden erhalten.“

• Verkehr und Mobilität – der Wunsch für 2040 (Auszug): „Das Radwegenetz ist in der gesamten Gemeinde gut ausgebaut, alle 17 Ortschaften sindmiteinander vernetzt, und in Richtung Braunschweig gibt es Radschnellwege. Auch die Fußgänger können sich mühelos und sicher durch die Gemeinde bewegen, denn auf den barrierefreien Fußwegen fühlen sich alle Menschen – vor allem Menschen mit Rollatoren und Rollstuhlfahrer – wohl. Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ist gut ausgebaut, Busse und Bahnen fahren regelmäßig und häufig – auch nach Braunschweig und Hannover sowie in den Abend- und Nachtstunden. Der ÖPNV wird bedarfsgerecht durch flexible Bedienformen ergänzt. Der Bahnhof in Vechelde ist attraktiv und einladend gestaltet, und es gibt ausreichend Park&Ride-Plätze für Autos und sichere Unterstellmöglichkeiten für (Elektro-)Fahrräder.“

• Landschaft, Umwelt- und Klimaschutz – der Wunsch für 2040 (Auszug): „Die Gemeinde Vechelde geht bewusst schonend mit ihren natürlichen Ressourcen um, der Klimaschutzgedanke ist schon bei den Kindern und Jugendlichen verankert. Die Gemeinde wird weitgehend mit erneuerbaren Energien versorgt.“

Sobald der erste Punkt „Siedlungsentwicklung und Wohnen“ bis Jahresende abgehandelt ist, wird die Politik das nächste Thema für das kommende Jahr festlegen – „so werden wir Schritt für Schritt alle fünf Punkte aus dem ,Leitbild 2040’ abarbeiten“, versichert Werner. Allerdings verweist der Verwaltungschef darauf, dass „wir als Gemeinde nicht alle vorgebrachte Wünsche erfüllen können“ – so sei die Kommune für bessere Bus- und Bahnanbindungen gar nicht zuständig: „Wir können dann nur auf den zuständigen Ebenen unsere Forderungen vorbringen.“ Enttäuscht zeigt sich Werner, dass sich bei den beiden Zukunftswerkstätten (Diskussionen) „nur sehr wenige Bürger an der Debatte über das Leitbild 2040“ beteiligt hätten.

Das komplette Leitbild ist auf der Homepage der Gemeinde Vechelde unter www.vechelde.de im Internet (Startseite unter Allgemeine Informationen) zu lesen.