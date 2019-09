Wahler „Viererbande“ – Männer, die gerne miteinander reden

Um die Autobahn 39 geht es diesmal, um den Brexit und um Basketball – das vorzeitige und peinliche Aus für die deutsche Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in China mit Dennis Schröder, immerhin ein Braunschweiger: Der „Viererbande“ aus Wahle gehen Gesprächsthemen nicht aus, sie redet über alles Mögliche. Jeden Vormittag treffen sie sich – öffentlich an einer Straße.

Ort des Geschehens: die Kantstraße/Ecke Steinstraße. An einem Blumenkübel – „der gehört aber nicht uns, der gehört der Gemeinde Vechelde“, sagt Jürgen Lieb (79) sofort – der „böse Lieb“, wie er schmunzelnd anfügt. Zu der Rentnergruppe mit einem „Bald-Rentner“ zählen zudem Hans-Joachim (Achim) Hasse (81) und Horst Lerke (78) sowie das „Nesthäkchen“ Claus Langelüddecke (62). Jeden Vormittag sitzen sie Vormittags dort an der Straße zusammen – egal bei welchem Wetter. „Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Kleidung.“ Seit Anfang Mai geht das schon so – „richtig schlechtes Wetter hatten wir aber bislang noch nicht“, sagt Lerke erleichtert. Aber der Winter steht ja erst noch bevor.

Wie kommen vier gestandene Männer dazu, sich vormittags zusammenzusetzen – und zu reden? Ganz klar wird das nicht. Aber begonnen hat diese Männerrunde mit einer Mauer: Zuerst saßen sie – oder zumindest ein Teil der Rentnerband – auf einer Grundstücksmauer an der Kantstraße. „Dann hat eines Tages ein Nachbar eine alte Sitzbank rausgestellt – für den Sperrmüll“, erinnern sie sich. Und da haben sie ihn freundlich gefragt, ob sie die Bank aus Holz und Metall haben könnten – und „weil sie immer so nett sind, haben wir sie auch bekommen“.

Somit hat eine neue Zeitrechnung begonnen: Auf Vordermann haben sie die Sitzbank gebracht und an den Blumenkübel angekettet – der neue Standort ist besiegelt gewesen. Aber die Bescheidenheit ist geblieben: Außer der „Rentnerbank“ gibt es nur einen Holzstuhl – für Langelüddecke, aber er ist ja auch noch kein Rentner, eine Laterne mit Kerze („wir sind doch keine Armleuchter“) und einen Schirm – wahlweise als Regen- oder Sonnenschirm zu benutzen.

Pardon, nicht zu vergessen – eine fehlt noch in der Runde: Ebby, die einzige Dame in der Männerriege und an der (langen) Leine von Lerke: „Eine Chihuahua-Spitz-Mischung.“ Oder – wie es Lieb nennt: „Ein spitzer Chihuahua.“ Für Sprüche ist er immer gut. Für Ebby – so gehört es sich auch – ist extra eine Matte vor dem Blumenkübel ausgelegt. Daneben noch eine etwas größere Matte, einen „roten Teppich“ gibt es jedoch für niemanden.

Klar, es geht auch um den Ort in diesen Gesprächen: Hier auf der Kantstraße/Ecke Steinstraße werde manchmal „ganz schön gerast“, stellt einer der vier Männer fest. Und mit den Neubaugebieten „verliert Wahle seinen ländlichen Charakter“, bedauert Hasse. Auch das leidige Thema Hundekot kommt am Rande zur Sprache und der Heimat- und Kulturverein, der so viel für Wahle tue. Okay: Um die Eintracht kommen sie dann doch nicht herum. „Ein Aufstieg in die Zweite Liga wäre diese Saison noch zu früh“, ist Hasse skeptisch. „Aber Eintracht müsste mindestens in der Zweiten Liga spielen, eigentlich sogar in der Ersten Liga“, hält Lerke dagegen – schau’n wer mal.

Wer viel redet, der bekommt eine trockene Zunge: Doch Getränke oder etwas zum Essen – Fehlanzeige bei diesen Talk-Quartett. „Eine Tasse Kaffee wäre aber vielleicht doch nicht schlecht“, meint Lieb. Und Kuchen? „Was, doch nicht am frühen morgen“, gibt einer zu bedenken – mal abwarten. „Wenn wir hier grillen würden, kämen viele“, stellt Hasse noch fest. Vielleicht erhält die Viererbande ja noch Zuwachs.