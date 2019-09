Falsche Mitarbeiter von Microsoft rufen Vechelder an

In den vergangenen Tagen gab es in Vechelde Anrufe von angeblichen Microsoft-Mitarbeitern. Die Anrufe hatten nach Mitteilung der Polizei zum Ziel, an Informationen zu gelangen und sich damit unberechtigt Zugang zum Computer des Anrufers zu verschaffen. Die Polizei warnt eindringlich davor, Fremden Zugriff auf seine digitalen Endgeräte wie PC, Tablet oder Handy zu geben.