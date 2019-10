Oktoberfest in Bodenstedt eines der größten Feste in Vechelde

Was für eine Party. Bei der 16. Auflage des Oktoberfestes am Wochenende im Festzelt in Bodenstedt ließen es die Besucher so richtig krachen. Rund 800 Gäste feierten ausgelassen bis in die frühen Morgenstunden. Es wurde kräftig getanzt, gesungen, geschunkelt und getrunken. Vor allem: Es blieb...