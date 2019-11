Vechelder Schüler schärfen gemeinsam ihre Ideen für den Beruf

Vechelde. An 25 Stationen bekommen die Schüler Einblicke. An einer Station kommen sogar die Lehrer ins Schwitzen.

Ihre Interessen und Fähigkeiten für die spätere Berufswahl haben die achten Klassen der Realschule Vechelde im „TÜV-Parcours“ in der Schule testen können. In Zusammenarbeit mit der kreiseigenen Berufsbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft (BBg) Peine durchliefen die Schüler 25 Stationen zu unterschiedlichen Bereichen, in denen sie Handgeschicklichkeit, Wahrnehmungsvermögen, Konzentration oder genaues Arbeiten testen konnten, so die Mitteilung. „Dies gibt erste Aufschlüsse über Interessen und Talente der Jugendlichen“, wird Realschullehrerin Heike Grebe zitiert.

Jede Station war konkreten Berufsfeldern zugeordnet. So war das exakte Ausmalen einer vorgegebenen Form eine Übung für das Berufsfeld Kosmetiker, Maler und Lackierer und brachte zum Beispiel Annika die Erkenntnis, dass dies eher nicht ihr Wunschberufsfeld ist, heißt es weiter. Die Bereiche mit Holz- und Kabelarbeiten machten Lina, Emil und Carmen besonders Spaß. Bei der Aufgabe, aus Knete eine mehrblättrige Rose zu formen, gerieten auch Lehrer ins Schwitzen.

Am Ende waren sich alle einig: Man war überrascht, welche Fähigkeiten man in einigen Berufen braucht. Begeistert von der Vielfalt der Aufgaben, haben Schüler neue Erkenntnisse für das spätere Berufsleben erlangt und viele hätten sich noch mehr Zeit gewünscht, um noch mehr Stationen testen zu können.