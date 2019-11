Werbegemeinschaft: alle Vechelder Ortschaften ansprechen

Gleich in doppelter Hinsicht ist es wohl eine Premiere in der 35-jährigen Geschichte der Vechelder Werbegemeinschaft: Sie dürfte die erste Frau an der Spitze dieses Vereins sein und zugleich die erste Vorsitzende, die nicht in der Ortschaft Vechelde wohnt – Yvonne Brandes. In dieser neuen Funktion steht der Vallstedterin gleich das absolute „High-light“ der Werbegemeinschaft bevor: das Straßenfest (Wintertraum) am Samstag in Vechelde.

Im Gespräch, für das sich die Vorsitzende trotz der Arbeit im Familienbetrieb – der Fleischerei Brandes mit Partyservice in Vallstedt – Zeit nimmt, kommt sie gleich auf den einen Punkt zu sprechen: „Ich möchte daran arbeiten, dass wir als Werbegemeinschaft nicht nur die Gewerbetreibenden in der Ortschaft Vechelde, sondern auch in allen anderen Orten der Gemeinde ansprechen“, blickt Yvonne Brandes voraus. Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, alles spiele sich im Ort Vechelde ab – denn dann sei es schwierig, Mitglieder in den umliegenden Ortschaften zu gewinnen. „Warum soll unsere Skaternacht nicht auch mal in Bodenstedt stattfinden?“ fragt Yvonne Brandes, die als Vorsitzende Armin Obermeier aus Vechelde abgelöst hat und zuletzt als Beisitzerin im Vorstand mitgearbeitet hat.

Neue Mitglieder für diesen Zusammenschluss von Gewerbetreibenden zu bekommen, scheint ein wichtiges Anliegen für die Werbegemeinschaft zu sein: „Zurzeit haben wir 85 Mitglieder – es werden aber immer weniger“, bedauert Yvonne Brandes. Das liege beispielsweise an der zurückgehenden Bereitschaft, „sich als Werbegemeinschaft oder auch als einzelner Geschäftsinhaber in der Öffentlichkeit darzustellen“. Die Einsicht, mit solchen Präsentationen könnten Gewerbetreibende Kunden gewinnen, sei gesunken – auch angesichts des allerorts präsenten Onlineshoppings. Hier gegenzusteuern, das hat sich Yvonne Brandes vorgenommen – und verweist auf den vergleichsweise bescheidenen Jahresbeitrag von 200 Euro für die Werbegemeinschaft (das erste Jahr sogar nur 100 Euro).

An diese Stelle passt auch das Straßenfest am Samstag in Vechelde, zu dem in der Vergangenheit immer wieder Tausende Besucher gekommen sind. Doch selbst an diesem Event machen nicht alle Geschäftsinhaber mit – Yvonne Brandes nennt als Beispiel die Tatsache, dass „nicht alle Geschäfte an der Hildesheimer Straße und an der Taubenstraße bis 19 Uhr geöffnet haben“. Zudem müsse es doch auch denkbar sein, dass „Gewerbetreibende, die anderswo ansässig sind, bei unserem Straßenfest einen Stand aufbauen“.

Den Aufwand für den „Wintertraum“ (Straßenfest) bezeichnet Yvonne Brandes als enorm für die Werbegemeinschaft und nennt als Stichworte: Bühnenprogramm zusammenstellen, Stände verteilen, Toilettenwagen organisieren, Straßensperrungen beantragen, Rettungswege klären, Sanitätsdienst und Sicherheitsdienst bereitstellen und, und, und. „Aber es ist immer brechend voll bei dem Fest – das motiviert uns natürlich“, freut sich die 48-Jährige: „Es macht einfach Spaß zu sehen, wie entspannt die Leute sind beim Straßenfest und bei der Skaternacht.“

Yvonne Brandes, eine gebürtige Braunschweigerin, wohnt mit ihrer Familie seit 30 Jahren in Vallstedt: Die Großeltern ihres Manns, Michael Brandes, haben nach dem Zweiten Weltkrieg bereits einen Fleischerladen in Vallstedt eröffnet – an der Heinrich-Kielhorn-Straße (am heutigen Feuerwehrhaus). Vor elf Jahren sind Yvonne und Michael Brandes mit ihrer Fleischerei in Vallstedt an den Start gegangen. Zur Familie gehören auch zwei Kinder, ein Enkelkind und zwei Hunde (ein Schäferhund und ein Schäferhund-Mix): Yvonne Brandes ist Mitglied im Schäferhundverein (Ortsgruppe Lengede).

Infokasten:

Das Straßenfest (Wintertraum) zum 35-jährigen Bestehen der Werbegemeinschaft findet statt am Samstag, 30. November, von 14 bis 22.30 Uhr in der Hildesheimer Straße/Taubenstraße in Vechelde; von 12 bis 22.30 Uhr sind beide Straßen für den Verkehr gesperrt. Die Geschäfte haben bis 19 Uhr geöffnet – sie bieten Überraschungen und Rabattaktionen.

Um 14 Uhr öffnet der Adventsmarkt an der evangelischen Kirche/am Rathaus im besonderen Flair und mit Basteleien, Leckereien und Cafeteria. Für Musik sorgt Jez King aus Vechelde. Zudem singen ab 14 Uhr stündlich Chöre Weihnachtliches in der evangelischen Kirche.

Ab 15 Uhr gibt Bürgermeister Ralf Werner Sprechstunden im Rathaus.

Darüber gibt es ab 14 Uhr beim Straßenfest: Fahrzeugschau der Feuerwehr Vechelde/Wahle mit Puffer und Bastelaktion für Kinder; Zauberzirkus; Hüpfburg; Kindereisenbahn/Kinderschminken; Kinderkarussell auf der Taubenstraße/Hildesheimer Straße; ein Weihnachtsmann verteilt Geschenke.

Ab 16 Uhr Bühnenprogramm von Radio38 auf der Taubenstraße; 16.30 Uhr Verleihung der diesjährigen Kindersportabzeichen; ab 19 Uhr die Radio38-Party-Boyz (Hit-Medley der vergangenen 35 Jahre).

Der Eintritt ist überall frei, für Essen und Trinken ist gesorgt. Die Kosten für das Straßenfest, die in die 10.000 Euro gehen, übernimmt die Werbegemeinschaft mit ihren Mitgliedsbeiträgen und durch Sponsoren.