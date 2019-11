Vechelder Kindertagesstätten öffnen am Freitag ihre Türen

Ihre Arbeit aufgenommen hat inzwischen die Kita II in Wahle am Vechelader Weg im Neubaugebiet „In den Kühläckern“.

Der Bauboom und der damit verbundene Zuzug vor allem junger Familien mit Kindern wirkt sich aus: Immer wieder entstehen in der Gemeinde Vechelde neue Kindertagesstätten (Kitas) oder werden vorhandene Einrichtung vergrößert. Umso wichtiger ist es für die Eltern, sich vor Ort in den Kindergärten (Kiga) und Krippen über die Betreuungsangebote zu informieren – das ist möglich am „(Nachmit)tag der offenen Tür“ am Freitag in den (kommunalen) Kindertagesstätten.

Neueste Einrichtung ist die Kita II am Vechelader Weg im Wahler Neubaugebiet „In den Kühläckern“: Sie ist nun mit drei Kiga-Gruppen und zwei Krippengruppen in Betrieb gegangen – ein Millionenprojekt. Doch das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht: Im nächsten Jahr sollen auch die Erweiterung der Kindertagesstätte in Wierthe und die neue Kindertagesstätte in Denstorf ihre Arbeit aufnehmen – das kündigt Britta Schwartz-Landeck, Bürgermeister-Vertreterin im Vechelder Rathaus und Fachbereichsleiterin, an.

Beim „(Nachmit)tag der offenen Tür“ am Freitag, 29. November, haben diese kommunalen Kitas von 15 bis 17 Uhr geöffnet:

• Kita Köchinger Straße in Vechelde, Köchinger Straße 10: Kindergarten (auch integrativ), Krippe. Telefon: (05302) 2422.

• Kita Bullerbü in Vechelde, Kiefernweg 10: Kindergarten, Krippe. Telefon (05302) 2057.

• Kita Niemodlinstraße I in Vechelde, Niemodlinstraße 11: Krippe. Telefon (05302) 9308438.

• Kita Niemodlinstraße II in Vechelde, Niemodlinstraße 1: Kindergarten. Telefon (05302) 8031280.

• Kita Hildesheimer Straße in Vechelde, Hildesheimer Straße 44: Krippe. Telefon (05302) 9306771.

• Kita Wahle I in Wahle, Vechelader Weg 2: Kindergarten (auch integrativ), Krippe. Telefon (05302) 9173186.

• Kita Wahle II in Wahle, Vechelader Weg 28: Kindergarten, Krippe. Telefon (05302) 9220120.

• Kita in Wedtlenstedt, Ackerweg 3: Kindergarten, Krippe. Telefon (05302) 930401.

Darüber hinaus gibt es in der Gemeinde Vechelde noch frei kirchliche Einrichtungen, die sich am „(Nachmit)tag der offenen Tür“ am Freitag nicht beteiligen – es sind die Kitas in Vallstedt, Wierthe und Vechelde (Arche Noah) und der Kinderspielkreis in Bettmar.

Die Rathausverwaltung weist darauf hin: Am „(Nachmit)tag der offenen Tür“ am Freitag können die Einrichtungen keine Anmeldungen für Kinder entgegennehmen. Es gebe aber die Möglichkeit, unter www.webkita.de/vechelde oder unter der Rubrik „Familienservice“ auf der Homepage der Gemeinde Vechelde (www.vechelde.de) online eine Interessenbekundung für bis zu drei Wunscheinrichtungen abzugeben. Die Platzvergabe für alle Betreuungsplätze in der Gemeinde Vechelde (kirchliche und kommunale Kitas) erfolgt durch die Rathausverwaltung. Die Kita-Platzvergabesatzung ist ebenfalls auf der Homepage der Gemeinde einzusehen. Die Mitarbeiterinnen des Familienservicebüros im Rathaus stehen bei Rückfragen gerne zur Verfügung:

• Karen Heider: Telefon (05302) 802243 oder unter heider@vechelde.de per Mail.

• Grete Hannig: Telefon (05302) 802234 oder unter hannig@vechelde.de per Mail.

• Janina Eimecke: Telefon (05302) 802250 oder unter eimecke@vechelde.de per Mail.

• Sabine Habekost: Telefon (05302) 802233 oder unter habekost@vechelde.de per Mail.

Der nächste „(Nachmit)tag der offenen Tür“ findet im nächsten Jahr am 6. März statt.

Infobox – zurzeit stehen in der Gemeinde Vechelde bereit:

• 583 Kiga-Plätze und 270 Krippen-Plätze in kommunalen Einrichtungen (gesamt: 853 Plätze).

• 248 Kiga-Plätze und 60 Krippen-Plätze in kirchlichen Einrichtungen (gesamt: 308 Plätze).

• insgesamt 831 Kiga-Plätze in der Gemeinde und 330 Krippenplätze (gesamt: 1161 Plätze).