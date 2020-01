Kassenbonpflicht – Kopfschütteln und Verärgerung in Vechelde

Blick in die Altstadtbäckerei Richter in Vechelde mit den Kunden Hartmut Herrmann (links) und Norbert Krauthäuser.

„Da war doch was?!“ – als sich die Schülergruppe in „Sanders Backstube“ in Vechelde belegte Brötchen kauft, werden ihr auch die Kassenzettel dazugelegt: Denn seit Jahresbeginn gilt bundesweit die Kassenbonpflicht – ja, da ist doch etwas gewesen, was in der Bevölkerung gerade für viel Unverständnis sorgt.

Kassenbonpflicht – das heißt: Seit Neujahr muss jeder Verkäufer und Dienstleister für den jeweiligen Kunden bei einem Verkauf von Ware einen Kassenbon ausdrucken und ihm mitgeben; und zwar ganz egal, um welche Summen es geht – also beispielsweise auch bei nur einem Brötchen für 30 Cent. In den Bäckereien und Tankstellen in Vechelde stehen sie diesem Zwang beim Kassenzettel überwiegend ablehnend gegenüber – sowohl die Verkäufern also auch die Kunden.

Ortswechsel: TAS-Tankstelle in Vechelde. „Brauchen Sie den Beleg?“ – „Nein“: Diese Antwort kommen die Mitarbeiter in der Tankstelle oft zu hören. Matthias Kretzschmar (50) aus Vechelde hat bei seinem Einkauf auf den Zettel verzichtet: Die Kassenbonpflicht sorge für noch mehr Papier, das auch entsorgt werden müsse, gibt er zu bedenken. Ein anderer Vechelder, der in der Tankstelle gerade seine Besorgungen gemacht hat, meint: „Ich benötige generell keine Bons – das Geld ist ja ohnehin weg.“ Also habe er den Kassenzettel noch im Tankstellengebäude entsorgt.

„90 Prozent derjenigen, die bei uns tanken, wollen auch einen Bon“, ist vom Tankstellenpersonal zu erfahren. Aber es gebe eben auch Kunden, die keinen Benzin/Diesel haben wollten, sondern die anderen Angebote von Getränken über Brötchen bis hin zu Zeitschriften – und „die benötigen Größtenteils keinen Bon“. Daher sei die generelle Kassenbonpflicht für alle Waren „übertrieben“.

„Übertrieben“ – das sieht auch Jennifer Fuhrmann so: „90 Prozent unserer Kunden wollen gar keinen Kassenbon“, schildert die Mitarbeiterin der Bäckerei „Wulfestieg“ in Vechelde ihre Erfahrungen und zeigt auf den Papierkorb, in dem die von den Gästen verschmähten Zettel landen. „Mindestens 200 Bons“, sagt sie, kämen am Tag zusammen. In der Vergangenheit habe sie auf Wunsch den jeweiligen Bon durch eine Tastendruck auf der Kassen ausdrucken lassen können, nun werde automatisch der Kassenbon ausgedruckt – das Ergebnis: Der Papierverbrauch und damit die Kosten steigen, aber auch die Ausgaben für die Entsorgung der weggeschmissenen Bons – zu tragen von den Geschäften. Wobei die Geschäfte und Dienstleister die Bons auch eine gewisse Zeit als Nachweis für das Finanzamt aufbewahren müssen.

Mit der Kassenbonpflicht will die Bundesregierung die Umsatzsteuerhinterziehung in Deutschland eindämmen: Es gehe alljährlich um Milliardenverluste für den Staat, weil Ware und Dienstleistungen „schwarz“ verkauft würden. „Alle unsere Verkäufe werden ohnehin schon in der Kasse registriert“, erinnert jedoch Jennifer Fuhrmann – es könne also auch ohne Bonpflicht „nichts verloren gehen“. Gert Schaare aus Bettmar, Stammkunde bei „Wulfestieg“, wird deutlich: Die Kassenbonpflicht sei der „größte Mist“, verursache nur „mehr Arbeit und mehr Kosten“.

„Es nervt – jeder zweite Kunde ist genervt", ärgert sich auch das Personal nebenan in der Altstadtbäckerei Richter über den Zettelzwang. Dass es zwar eine Kassenbonpflicht, aber für die Kunden keine „Kassenbon-Mitnahmepflicht“ gibt, stellen die Mitarbeiter dort tagtäglich fest: „Von 400 Gästen wollen höchstens zehn, ach was, weniger als zehn den Bon haben.“ Die Kunden seien genervt von der Politik: „Wir als Bäckerei können allerdings nichts dafür.“ Hartmut Herrmann aus Bettmar, der gerade in der Altstadtbäckerei einkauft, stellt fest: „Ich benötige keine Bons.“ Der 66-Jährige schlägt vor, nur bei Beiträgen von mindestens zehn Euro die Kassenbonpflicht anzuwenden, um Aufwand und Kosten zu reduzieren. Mit einem Frühstück hat sich Norbert Krauthäuser (61) in der Altstadtbäckerei versorgt – er wägt ab: Die neue Verpflichtung sei „für die Verkäufer ganz schlecht, für die Verbraucher aber vielleicht besser“.

Dagegen ist auch in der HEM-Tankstelle in Vechelde zu erfahren: „Wir haben hier ohnehin eine elektronische Kasse, in der alle Verkäufe registriert sind.“ Eine Kassenbonpflicht sei also „doppelte, oder dreifache Kontrolle, die nicht nötig ist“. Gabriele Grenda aus Wahle sagt stellvertretend für viele bei ihrem Einkauf in „Sanders Backstube“: „Die Bonpflicht ist totaler Schwachsinn – die Geschäfte haben doch alle betrugssichere Kassen.“