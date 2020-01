Männergesangverein Bettmar wartet auf ein Wunder

Eine Episode, die den Wandel der Zeit beschreibt: Als Hans-Heinrich Jürgens 1957 – mit 21 Jahren – in den Männergesangverein (MGV) „Liederkranz“ Bettmar aufgenommen werden wollte, musste er in der Kneipe vorsingen und dann den Raum verlassen. „Damit der Verein über meine Aufnahme abstimmen konnte“, berichtet der 83-Jährige schmunzelnd. Heute hingegen freue sich der MGV über „jeden, der zu uns kommt – wir nehmen jeden auf“.

Der MGV hat Jürgens als Mitglied damals abgesegnet – eine gute Entscheidung. Denn nach wie vor ist der gebürtige Bettmaraner aktiv als Sänger, als zweiter Tenor. „Ohne ihn geht’s nicht“, lobt Dirigent Janusz Reszka im Pressegespräch. „Claus ist aber besser“, antwortet Jürgens und meint damit den MGV-Vorsitzenden Claus Tietz. „Er ist noch jung und trifft die hohen Tonlage besser“, sagt Jürgens – und er hat Recht: Tietz ist (erst) 76 Jahre alt. Aber die bestandene Aufnahmeprüfung von 1957 hat sich für den MGV auch noch in anderer Hinsicht ausgezahlt: Seit sage und schreibe seit 50 Jahren ist Jürgens Vorstandsmitglied, zunächst als stellvertretender Schriftführer, seit 1976 als erster Schriftführer – dafür hat er nun einen Zinnteller und eine Urkunde erhalten (wir berichteten). Nicht seine ersten Auszeichnungen, denn der Treppenaufgang in seinem Wohnhaus ist voll behängt mit Urkunden. Der Vereinsvorsitz hat Jürgens nie gereizt: „Auf der Position hatten wir auch nie Probleme.“

Noch einmal zurück ins Jahr 1957: In der Zeit sind auch Kumpels von Jürgens in den MGV eingetreten – damals hat es eben zum „guten Ton“ gehört, im Dorf zu singen. Reszka spricht sogar von einer „Ehre“, Mitglied im MGV zu sein. Inzwischen ist das anders: „In den Familien wird kaum noch gesungen“, bedauert der Dirigent. Und der Musikunterricht in den Schulen habe inzwischen „nichts mehr mit Singen“ zu tun, da gehe es um Musikgeschichte und um das Erlernen eines Musikinstruments.

Ein Lichtblick ist aber der evangelische Kinderspielkreis Bettmar, in dem die Mädchen und Jungen viel singen. „Die Spielkreiskinder sind mal bei uns vorbeigekommen: Wir haben uns gegenseitig etwas vorgesungen, und dann haben wir auch gemeinsam gesungen“, erinnert sich Tietz an dieses schöne Erlebnis. „Heute lassen sich die meisten Menschen besingen – sie sind zu faul, selbst zu singen“, bedauert Janusz Reszka.

Wenn es um die „Liederkranz“-Geschichte geht, ist Jürgens genau der richtige Ansprechpartner: In seinen Büchern hat er akribisch genau alles festgehalten – die einzelnen MGV-Fahrten sind genauso aufgeführt wie die Zusammensetzung des jeweiligen Vorstands. Eine solche Vereinsfahrt hat es 2010 zuletzt gegeben, nach Berlin und Potsdam. „Wir kriegen den Reisebus nicht mehr voll“, begründet Tietz das Aus.

Ein dickes Problem für den „Liederkranz“ sind die Nachwuchssorgen: So um 1957 hatte der Verein 35 aktive Sänger, heute sind es 17. Auch wenn landauf, landab viele Gesangsvereine über massiven Mitgliederschwund klagen und teilweise schon verstummt sind – sprich: aufgelöst worden sind –, lässt das den MGV „Liederkranz“ nicht kalt. Doch Werbeaktionen wie Plakate und die direkte Anfrage bei Ortschaftsbewohnern habe bislang keinen wirklichen Erfolg gebracht, bedauert Tietz. Als Grund für das „Nein“ zum Vereinsbeitritt nennen viele, sie könnten nicht singen – „das stimmt aber gar nicht: 95 Prozent der Menschen können singen“, ist Reszka überzeugt. Und: „Wer tanzen kann, kann auch singen“ – denn für beides brauche es ein Gefühl für Rhythmus. Seiner Überzeugung nach müssten sich die Gesangsvereine allerdings auch mehr öffnen – etwa für moderne Lieder.

Eine heikles Thema ist die Vereinsfusion: Sich mit einem MGV aus einem anderen Ort zusammenzuschließen, sei „nicht das Pralle“, ist Tietz überzeugt. Auch zur Fusion mit dem Frauenchor in Bettmar ist es bislang nicht gekommen – „das liegt wohl mehr an uns“, meint der MGV-Vorsitzende selbstkritisch. Immerhin: 1985 haben in Bettmar der MGV „Liederkranz“ und der Frauenchor gemeinsam eine Schallplatte herausgebracht mit Volks- und Weihnachtsliedern. Was die Zukunft des MGV anbelangt, bringt es Reszka auf den Punkt: „Wir warten auf ein Wunder.“

Wer Interesse am „Liederkranz“ hat, ist bei den Übungsabenden willkommen: dienstags von 19.30 bis 21 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Bettmar.