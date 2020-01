Unbekannte Einbrecher sind in Vechelde unterwegs

Die Polizei meldete am Mittwoch, dass unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr, versuchten, gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus im Fichtenweg einzudringen. Aus bislang ungeklärter Ursache ließen sie von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich in unbekannte Richtung,...