Bernd Mecke erhält in Denstorf die goldene Ehrennadel

Zur Jahresversammlung der Tennisabteilung des TSV Denstorf konnte Abteilungsleiter Rene Wöhler neben 31 Mitgliedern – davon 24 stimmberechtigte – einen besonderen Gast begrüßen: den Vizepräsidenten des Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen Olav Meyer, der dafür extra eine Präsidiumssitzung in Hannover unterbrochen hatte, wie der Sportverein mitteilt.

In einer Laudatio lobte Meyer die langjährigen Verdienste von Bernd Mecke, der seit mehreren Jahren als 2. Vorsitzender des TSV Denstorf sowie seit 1976 als Kassenwart der Tennisabteilung, zu dessen Gründungsmitgliedern er auch gehört, tätig ist. Daneben kümmert er sich auch darum, dass das Sportheim und die Außenanlage immer in einem guten Zustand sind.

Für diese langjährigen Verdienste erhielt Mecke eine Urkunde und die goldene Ehrennadel, die höchste Auszeichnung des Verbandes.

Abteilungsleiter Rene Wöhler ehrte weitere Mitglieder. Er überreichte den anwesenden Spielern aller drei B-Junioren-Teams Präsente, da sich alle im vergangenen Sommer in ihren Staffeln für die Endrunde der Regionsmeisterschaften qualifiziert hatten. Außerdem wurde in Abwesenheit Karl-Henrik Tschauder geehrt, der bei der U 10 Regionsmeister geworden ist. Eine weitere Ehrung erfuhr Max Brückner für seine jeweiligen Vizetitel im Sommer wie auch im Winter.

Wöhler zog in seinem Bericht ein Resümee: Die Tennisanlage sei in der Sommersaison gut ausgelastet gewesen. Als besondere Veranstaltungen erwähnte er die Players Night sowie den Saisonabschluss. In diesem Jahr soll es wieder eine besondere Veranstaltung geben, so dass sich Jung und Alt besser kennenlernen.

Sportwart Willi Siegfried berichtete über die unterschiedlichen Ergebnisse der acht gestarteten Seniorenmannschaften im vergangenen Sommer. Dabei hob er die besondere Erfolge durch die Damen 40 mit dem Aufstieg in die Landesliga sowie der Herren 40, die den Aufstieg in die Verbandsliga geschafft haben, hervor.

Bei den anschließenden Neuwahlen gab es lediglich eine Veränderung, da Godehard Bock von Wülfingen als stellvertretender Abteilungsleiter nicht mehr antrat. Für ihn wurde Astrid Bierfreund in das Gremium gewählt. Die restlichen Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt: Rene Wöhler (Abteilungsleiter und Jugendwart), Bernd Mecke (Kassenwart), Jens Habermann (Schriftführer), Volker Eschenbrücher (Sportwart), Willi Siegfried (stellvertretender Sportwart) sowie Jutta Melzer und Anja Heuck (beide Beisitzer). red