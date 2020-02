Holger Schmidt weitere sechs Jahre Bettmars Ortsbrandmeister

Auf die im vergangenen Jahr gegründete Kinderfeuerwehr „Feuerdrachen Bettmar“ ist Ortsbrandmeister Holger Schmidt in der Jahresversammlung der Bettmarer Feuerwehr eingegangen: Nun könnten schon Kinder ab sechs Jahren in der Feuerwehr mitmachen und nicht erst, wie bisher, mit zehn Jahren in der...