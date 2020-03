Vallstedter Fleischer setzt auf Nachbarschaftshilfe

Seit 2008 gibt es den Familienbetrieb Fleischerei Brandes in Vallstedt. Michael Brandes ist Fleischermeister und das mit Leib und Seele, aber er ist auch jemand, der im Ort involviert ist und sich um die Nachbarschaft sorgt. Und das ganz besonders in der Zeit in denen der Corona-Virus grassiert. „Ich mache mir so meine Gedanken, wie sollen Menschen, die in Quarantäne sind, sich versorgen?“, sagt Brandes. Dabei ist der Fleischermeister...