Täter stehlen in Vechelde über Ostern Minibagger

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Donnerstag, 16 Uhr, bis Dienstag, 9.30 Uhr, von einer Baustelle auf einem Grundstück an der Fabrikstraße in Vechelde einen Minibagger im Wert von rund 15.000 Euro gestohlen. Das berichtet die Polizei. Bei dem Bagger handelt es sich um einen schwarz-weißen Terex Micro Raupenbagger. Wie der Abtransport des Baggers erfolgte, ist derzeit ungeklärt. Hinweise an die Polizei Peine: (05171) 9990.

