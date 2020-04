Früherer Vechelder Pfarrer bittet um Spenden für Indien

Mit der Öffnung bestimmter Geschäfte ist in der Corona-Krise ein Stückchen Normalität nach Deutschland zurückgekehrt – und dennoch bangen Unternehmer und Selbstständige wegen der Pandemie um ihre Existenz, eine Pleitewelle droht. In Indien allerdings nimmt die Katastrophe noch ganz andere Ausmaße an: Dort steht ein Milliarden-Volk vor millionenfachem Tod – nicht nur unmittelbar durch „Corona“, sondern auch durch die sich damit verschärfende Hungersnot. In diesen aussichtslos erscheinenden Zeiten sendet Pater Dr. Sabukuttan Francis einen eindringlichen Hilferuf in die katholische Kirchengemeinde Vechelde, Wendeburg und Braunschweig-Lehndorf, in der er zehn Jahre als Pfarrer gearbeitet hat.

Inzwischen arbeitet Francis – liebevoll „Pater Sabu“ genannt – in seinem Heimatland Indien als Provinzial, genauer gesagt in Nordost-Indien. Dort hat der 55-Jährige tagtäglich mit Menschen zu tun, die in bitterer Armut leben – und die „Corona“ in den Tod treibt, denn: „Unsere hygienischen Möglichkeiten und die riesige Bevölkerungsmasse werden die Ausbreitung des Corona-Virus’ beschleunigen“, ist sich Francis sicher.

Zwar versuche die indische Regierung, die Pandemie mit „strikten Maßnahmen“ zu kontrollieren. „Dem stehen aber der Analphabetismus und die Armut vieler Inder im Weg“, beschreibt der Geistliche das Dilemma. Wie zurzeit in Deutschland, seien auch in Indien Kirchen geschlossen, zudem Tempel und Moscheen – Gottesdienste oder ähnliche religiöse Veranstaltungen fielen aus.

Noch bis Anfang Mai gibt es in Indien eine Ausgangssperre – also eine erheblich schärfere Regelung als die Kontaktbeschränkung in Deutschland. Die Folge: „Zum ersten Mal sieht man bei uns in Indien leere Straßen und kaum besuchte Märkte“, beschreibt Francis: „Die Tagelöhner leiden unter der Ausgangssperre am schlimmsten: Sie dürfen nicht mehr zur Arbeit, haben also kein Geld und nichts zum Essen.“ Denn auf den Straßen bewege sich nichts – niemand dürfe sie betreten außer Polizei und Militär. „Falls Personen unerlaubt auf die Straße gehen, werden sie von der Polizei geschlagen“, schildert Francis und fragt ratlos: „Was bleibt der Polizei übrig, wenn die Leute so unvernünftig sind?“

Der Katholik Sabukuttan Francis gehört dem Orden der Missionare des heiligen Franz von Sales an: Nach seinem Abschied von der Kirchengemeinde Vechelde, Wendeburg und Braunschweig-Lehndorf im September war er zunächst für seinen Orden in Indien in der Priesterausbildung tätig, inzwischen ist er Provinzial in Nordost-Indien: „Wir versuchen, den Menschen hier zu helfen – mit Lebensmitteln.“ Doch für ihn ist auch klar, dass das letztlich „nur ein Tröpfchen auf dem heißen Stein“ sein kann. Und doch setzt der Priester hinzu: „Wir als Orden haben schon mehr als 2000 Familien mit Reis, Linsen, Zwiebel, Kartoffel, Öl und Seife versorgt“ – statistisch gesehen seien das mehr als 10.000 Menschen. Wie ist diese Hilfe möglich trotz der Ausgangssperre? „Wir haben eine Sondererlaubnis der Polizei, damit wir mit dem Auto Lebensmittel verteilen können“, lautet die Antwort. Inder seien es gewohnt, sich mit Reis und Linsen zu ernähren. Francis: „Mit zehn Euro können wir bei uns eine Familie eine Woche ernähren und versorgen.“

Wer der indischen Bevölkerung helfen möchte, kann Spendengelder auf folgendes Konto (Stichwort „Hilfsaktion Nordost-Indien“) bei der Volksbank in Vechelde einzahlen: IBAN DE51270925553517492703; BIC GENODEF1WFV. Diese Hilfsaktion, eine Initiative des Vechelders Adolf Bialas, hat zunächst Bauprojekte auf dem Internatsgelände in Chapar in Nordost-Indien finanziert; in einer zweiten Projektphase sollte das Geld direkt in den Schulunterricht in dem Internat fließen. „Inzwischen verwenden wir die Gelder aber als Corona-Hilfe, weil das nun wesentlich dringlicher ist“, erklärt Bialas: „Es geht in Indien ums nackte Überleben.“ Die Gelder kommen ohne Umweg bei Sabukuttan Francis an und werden von ihm weitergereicht. „Damit ist klar, dass jeder gespendete Cent auch bei den Bedürftigen in Nordost-Indien ankommt“, garantiert Bialas.