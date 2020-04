Händewaschen in allen Vechelder Grundschulen möglich

Etliche Geschäfte und Unternehmen haben wieder geöffnet, die Notbetreuung in Kindertagesstätten (Kitas) ist ausgeweitet, die Schulen sollen sich demnächst ein Stückchen öffnen: Die Corona-Pandemie hat nach wie vor auch die Gemeinde Vechelde fest im Griff. Und wie es genau weitergehen wird, ist ungewiss. Das macht die Aufgabe für Bürgermeister Ralf Werner nicht einfacher.

Für den Verwaltungschef ist es ein Blick in die Glaskugel. Werner beschreibt den vom Land vorgeschriebenen Fahrplan für die Grundschulen, die sich in der Trägerschaft der Gemeinden befinden: Ab Montag, 4. Mai, sollen die Viertklässler wieder in den Schulgebäuden unterrichtet werden, ab 18. Mai die Drittklässler und irgendwann danach die Erst- und Zweitklässler. Und das alles mit den bekannten Vorschriften wie Abstand halten (1,5 Meter) und oft Hände waschen. „Die Grundschulen werden die Klassen teilen müssen, weil die bisherige Schülerzahl unmöglich in einem Raum unterrichtet werden kann“, meint Werner. Das heißt: Die einzelnen Klassen werden aufgeteilt auf mehrere Räume in der Schule, damit die Tische 1,5 Meter von einander entfernt stehen können. Der Unterricht könnte in Corona-Zeiten ausnahmsweise vor- und nachmittags stattfinden, oder die einzelnen Klassen wechseln sich beim Schulbesuch tageweise ab.

Zum Händewaschen wären Waschbecken in Klassenräumen hilfreich. „In unserer Gemeinde hat jeder Unterrichtsraum in jeder Grundschule ein solches Becken“, versichert Werner. Das ist keine Selbstverständlichkeit in Zeiten, in denen die Digitalisierung Einzug in die Klassenräume hält und die grüne Tafel mitsamt Kreide (deshalb eigentlich das Händewaschen in den Becken) verdrängt. Kreissprecher Fabian Laaß führt allerdings aus: Sollte es keine Waschbecken geben, in denen sich die Kinder mit Seife waschen können, wäre auch Desinfektionsmittel für die Hände ausreichend (also kein Wasserbedarf). Deshalb sind die Schulen vor dem Startschuss auch mit genügend Seife/Desinfektionsmitteln auszustatten.

Interessant wird die Schülerbeförderung: In Bussen gelten in Niedersachsen die Abstandsregelung und Maskenpflicht. „Das haben die von uns beauftragten Unternehmen zu organisieren“, stellt Laaß jedoch klar. Vermutlich laufe es darauf hinaus, dass die Firmen mehr Busse einsetzen müssen, da die Anzahl der Personen pro Fahrzeug zu begrenzen ist. Sollten die Unternehmen angesichts der damit verbundenen höheren Kosten den Landkreis um weiteres Geld bitten, „werden wir das prüfen“, kündigt der Kreissprecher an.

Ausgeweitet haben die Kitas bereits ihre Notbetreuung, die aber nach wie vor nur ganz bestimmten Kindern offensteht. „Zurzeit betreuen wir in der gemeindeweit rund 50 Mädchen und Jungen in den Kindergärten und Krippen“, nennt Werner eine Zahl; weitere Anträge auf Kinderbetreuung lägen im Rathaus bereits vor und würden geprüft. In normalen Zeiten besuchen rund 1000 Kinder die Kindergärten und Krippen in der Ostkreiskommune. Während Eltern für Kindergärten ohnehin keine Beiträge mehr zahlen müssen, fallen diese Abgaben für Krippen bei einer Schließung für die ersten vier Wochen an – danach nicht mehr. „Wenn sich Eltern gehäuft über die jetzige Betreuungssituation beschweren würden, wäre mir das sicherlich zu Ohren gekommen – das ist aber nicht Fall“, sagt Werner, der betont: Bei allem, was die Gemeinde angesichts Corona tue, „setzen wir nur die Landesverordnung um“. Allerdings: Wann wieder alle Mädchen und Jungen eine Kita besuchen dürfen, ist derzeit noch nicht absehbar.

Klar ist aber auch: Für die Gemeinden bringt die Pandemie finanzielle Verluste mit sich. Weniger Einkommensteuereinnahmen wegen der Kurzarbeit, weniger Gewerbesteuereinnahmen wegen der Geschäftsschließungen und Umsatzeinbrüche der Wirtschaft – diese Folgen treffen auch Vechelde. „Wie hoch die Einnahmeausfälle sind, werden wir wohl erst Ende August abschätzen können“, blickt Werner voraus. Nichtsdestotrotz gehe die Gemeinde bei den von Unternehmen beantragten Stundungen der Gewerbesteuervorauszahlung „großzügig“ vor.