Drei Papiercontainer an Vechelder Schule brennen

Auf einem Schulgelände an der Köchinger Straße in Vechelde sind am Dienstag, 9. Juni, gegen 4.20 Uhr insgesamt drei Papiercontainer auf bislang unbekannte Weise in Brand geraten. Das berichtet das Polizeikommissariat Peine. Die eingesetzte Feuerwehr löschte demnach die in Vollbrand stehenden Container. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro, so Polizeisprecherin Stephanie Schmidt weiter. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Vechelde, (05302) 930490 in Verbindung zu setzen.

