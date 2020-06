Erneut eine Brandstiftung vermutet der Feuerwehrschwerpunkt Vechelde/Wahle bei diesem Einsatz: Um 6.12 Uhr wurden die Feuerwehrleute am Mittwoch durch die piependen und vibrierenden Meldeempfänger aus den Betten geholt. „In der Nähe des Vechelder Bürgerzentrums – östlich des Schlossparks – haben auf einer Wiese zwei Heu-Rollballen gebrannt“, berichtet Ortsbrandmeister Michael Hanne.

Die Wehr rückte mit dem Einsatzleitwagen, dem Hilfeleistungslöschfahrzeug und dem Tanklöschfahrzeug aus. Aufgrund der aktuellen Corona-Einsatzregeln war zusätzlich auch ein Mannschaftstransportfahrzeug im Einsatz – so konnte die Wehr die Abstandsvorgaben in den Fahrzeugen einhalten. „14 Einsatzkräfte fuhren die Einsatzstelle an“, setzt Hanne hinzu. Eingesetzt werden musste lediglich ein C-Rohr. Mit einem Hochleistungslüfter wurde einerseits der Brandrauch so gelenkt, dass die Einsatzkräfte ohne Atemschutz arbeiten konnten; andererseits wurden damit Glutnester „angeblasen“, um sie sicher erkennen und dann gezielt ablöschen zu können. Allerdings war es trotzdem erforderlich, das mit hohem Druck gepresste Heu mit Dunghacken und Dunggabeln aufzulockern und großflächig zu verteilen – anders kann Heu nicht gelöscht werden. Um 7 Uhr war der Einsatz laut Hanne beendet.