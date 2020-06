Vechelderin: Weg aufgerissen, ohne Anlieger zu informieren

In der gesamten Gemeinde Vechelde – hier in Bettmar – verlegt das Unternehmen „Deutsche Glasfaser“ zurzeit das superschnelle Internet.

Gefühlt eine große Baustelle ist die Gemeinde Vechelde – aber das mag zunächst einmal positiv sein: Denn vielerorts verlegt das Unternehmen „Deutsche Glasfaser“ das superschnelle Internet (Glasfaser). Eine Leserin beklagt allerdings auf unserem Internetportal alarm38: „Die ,Deutsche Glasfaser’ war vollauf damit beschäftigt, einen Privatweg, der vier Reihenhäuser am Kiefernweg in Vechelde miteinander verbindet, aufzureißen, um dort Kabel zu verlegen.“ Vorab habe es von dem Unternehmen dazu keine Informationen gegeben – die Infos, die gekommen seien bei früheren Arbeiten an öffentlichen Wegen, seien auch nur sehr spärlich gewesen. „Weiterhin stellte sich heraus, dass keiner der Nachbarn am Kiefernweg einen weiteren Anschluss bestellt hatte“, stellt die Vechelderin fest. Erst nach „eindringlicher Diskussion“ mit allen Beteiligten seien die Arbeiten eingestellt und der ursprüngliche Zustand sei – so weit es geht – wieder hergestellt worden.

Voufsofinfottqsfdifs Efoojt Tmpcpejbo iåmu ebhfhfo; ‟Xjs jogpsnjfsfo ejf Ibvtibmuf fjojhf Ubhf wps efo Ujfgcbvbscfjufo evsdi fjof Njuufjmvoh jo efo Csjfglåtufo/” Tp tpmmf tjdifshftufmmu xfsefo- ebtt cfjtqjfmtxfjtf Bvupt vnhfqbslu xfsefo l÷oofo/ ‟Jo efs Sfhfm hfifo ejf Ujfgcbvbscfjufo {ýhjh wpotubuufo- tp ebtt ejf Cffjousådiujhvoh gýs ejf Boxpiofs pgunbmt ovs lvs{gsjtujh jtu”- wfstjdifsu fs/ Jn Ýcsjhfo wfsxfjtu Tmpcpejbo bvg efo Qbsbhsbgfo 87 jn Ufmflpnnvojlbujpothftfu{- bo efo tjdi ejf ‟Efvutdif Hmbtgbtfs” ibmuf )Jogpt voufs iuuqt;00efkvsf/psh0hftfu{f0ULH087/iunm jn Joufsofu*/