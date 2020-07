Zum „Storchendorf“ entwickelt sich die Ortschaft Vechelde: Der Tierfotograf Hans-Wilhelm Schrader aus Wedtlenstedt hat die Störche in dem Horst an der Aue zwischen Vechelde und Denstorf und neben der apostolischen Kirche in Vechelde an der Hildesheimer Straße mit seiner Kamera festgehalten. Im Horst an der Aue befanden sich drei Jungstörche, sie sind inzwischen ausgeflogen. In dem Nest an der Kirche werden zwei Küken großgezogen.

Ein Elternteil füttert die beiden Küken in dem Horst neben der apostolischen Kirche in Vechelde. Foto: Hans-Wilhelm Schrader