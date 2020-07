Unfallfahrer flüchtet in Vechelde – Zeugen gesucht

Ein bislang nicht ermittelter Fahrer hat nach Polizeiangaben in der Nacht zu Sonntag einen an der Nordstraße in Vechelde geparkten VW Golf vermutlich beim Vorbeifahren mit seinem Auto beschädigt.

Polizei Vechelde ermittelt

Der Fahrer flüchtete anschließend, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden in Höhe von zirka 300 Euro zu kümmern, heißt es im Polizeibericht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Vechelde unter (05302) 930490 in Verbindung zu setzen.

red